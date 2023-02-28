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Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна
Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
Около 1816
Пол
Женский
Отец
Селезнев Петр Федорович
До 1790 г.р.
Мать
(Селезнев) Татьяна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец:
Селезнев Петр Федорович
Мать:
Татьяна
Бердянск
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