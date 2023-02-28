Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Отец

До 1790 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Татьяна

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