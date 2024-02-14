Иовица Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иовица Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иовица (Руснак) Мария

Рождение ребёнка
26.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иовица (Руснак) Мария

Смерть
Неизвестно

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