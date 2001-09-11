Караштин Фёдор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1925
Дата смерти11.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1925
Рождение ребёнка
29.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караштина Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караштина Клавдия Яковлевна
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
11.09.2001