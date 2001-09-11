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Караштин Фёдор Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1925

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1925

Отец: Караштин Прокопий Петрович

Мать: Караштина Елена (Олёна) Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Клавдия Яковлевна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
11.09.2001
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