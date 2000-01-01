Счасливцева Матрена Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева Матрена Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Счасливцев Иван Савинов

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Счасливцев Максим Савинов

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Парамонова Савинова

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Сава Прокопивич

Смерть
После 1763
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