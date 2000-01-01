Счасливцева Матрена Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Счасливцев Максим Савинов
Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Парамонова Савинова
Отец ребёнка: Счасливцев Сава Прокопивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763