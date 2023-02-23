Аверьянов Иван Алексеев
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
29.08.1870
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Аверьянова Александра Ефимова
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно