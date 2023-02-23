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Аверьянов Иван Алексеев

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Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
29.08.1870

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Аверьянова Александра Ефимова

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Александра Ефимова

Смерть
Неизвестно
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