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Кондрашов Иван Иванович
Кондрашов Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
?.12.1944
Пол
Мужской
Отец
Кондрашов Иван Борисович
1891 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Кондрашов Иван Борисович
Мать: не указана
Смерть
?.12.1944
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