Кондрашов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кондрашов Иван Борисович

Мать: не указана

Смерть
?.12.1944
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