Бабкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Бабкин Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Бабкин Павел Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Павел Ильич

Смерть
Неизвестно

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