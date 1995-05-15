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Василова Земфира (Зимфера) Масгутовна
Василова Земфира (Зимфера) Масгутовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.1952
Пол
Женский
Отец
Василов Масгут Василович
1927 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
RM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952
Отец:
Василов Масгут Василович
Мать: не указана
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