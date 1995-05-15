Василова Земфира (Зимфера) Масгутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василова Земфира (Зимфера) Масгутовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1952

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952

Отец: Василов Масгут Василович

Мать: не указана

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