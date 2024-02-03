Георгиев Василий . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргиев Василий .

Георгиев Василий .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Георгиева . Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно . .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно . .

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно . .

Смерть
Неизвестно

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