Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1901
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
10.02.1903
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
21.04.1904
Сын: Иванов Фёдор Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
23.02.1906
Сын: Иванов Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Иванов Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Иванов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович
Смерть
1955