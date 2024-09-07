Марфа Андреевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Андреевна

Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Иванов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Иванов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1904

Сын: Иванов Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Иванов Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Иванов Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Иванов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Семёнович

Татинка, Городковская волость, Бельский уезд
Смерть
1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.