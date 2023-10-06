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Иваненко Петр Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1872

Отец: Иваненко Григорий Павлович

Мать: Иваненко Евдокия Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1894

Жена: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896

Сын: Иваненко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Иваненко Александр Петрович

Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Иваненко Петр Петрович

Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1906

Сын: Иваненко Иван Петрович

Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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