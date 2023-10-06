Иваненко Петр Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896
Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Иваненко Александр Петрович
Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1903
Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1906
Мать ребёнка: Иваненко Матрона Самуиловна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно