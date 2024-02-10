Brehm Johann Peter
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Brehm Heinrich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Brehm Johannes
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Brehm Joseph
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Brehm Gerhard
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно