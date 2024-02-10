Brehm Johann Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brehm Johann Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1820 г.р.
1822 г.р.
1830 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Brehm Heinrich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Brehm Johannes

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Brehm Joseph

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Brehm Gerhard

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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