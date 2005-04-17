Копыткина Жукова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыткина Жукова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1937

Дата смерти

17.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1961

Сын: Копыткин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Копыткин Виктор Васильевич

Москва
Рождение ребёнка
08.05.1967

Дочь: Копыткина Федорова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Копыткин Виктор Васильевич

Москва, Планерная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копыткин Виктор Васильевич

Смерть
17.04.2005
Москва
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