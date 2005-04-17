Копыткина Жукова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1937
Дата смерти17.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1961
Сын: Копыткин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Копыткин Виктор Васильевич
Москва
Рождение ребёнка
08.05.1967
Дочь: Копыткина Федорова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Копыткин Виктор Васильевич
Москва, Планерная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2005
Москва