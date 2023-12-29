Галактионова Ирина Григорьева
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галактионов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов
Работа или профессия
Неизвестно
Жена Купца
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Галактионов Егор Иванович
Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Галактионов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов
Смерть
1768