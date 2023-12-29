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Галактионова Ирина Григорьева

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галактионов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов

Работа или профессия
Неизвестно
Жена Купца
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Галактионов Егор Иванович

Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Галактионов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Галактионов Иван Аристархов

Смерть
1768

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