Шьақар-Иԥа Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шьақар-Иԥа Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кәакәасқьыр Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кәакәасқьыр Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кәакәасқьыр Борис

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