Тищенко Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Вера Алексеевна

Место рождения

Россия, Смоленская обл. Краснинский р-он д. Середнево

Дата рождения

20.09.1935

Дата смерти

27.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.08.2012
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
55 блочок

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