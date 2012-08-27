Тищенко Вера Алексеевна
Место рожденияРоссия, Смоленская обл. Краснинский р-он д. Середнево
Дата рождения20.09.1935
Дата смерти27.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2012
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
55 блочок