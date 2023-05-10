Гареева (Рогожина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева (Рогожина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.?

Отец: не указан

Мать: Рогожина Елизавета

Рождение ребёнка
11.04.1997

Сын: Гареев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гареев Сергей Агиянович

Рождение ребёнка
22.01.?

Дочь: Гареева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Гареев Сергей Агиянович

Рождение ребёнка
26.08.?

Сын: Гареев Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Гареев Сергей Агиянович

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