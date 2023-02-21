Егоров Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1977

Отец: Егоров Сергей

Мать: Колтышева Людмила Николаевна

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