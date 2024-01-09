Шупта Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиОколо ?.03.1939
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Шупта Михаил Васильевич
Мать: Шупта Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1912
Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна
Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна
Упоминание
Около 1928
Пришли раскулачивать, ночью отвел скот, телеги, имущество всё своё в колхоз сдал. Сел на первый поезд который на станции отходил (с дочерью Анной) до Тбилиси. А в Тбилиси их уже ждали, попал к Нквд со... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винько Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шупта Анна Михайловна
Смерть
Около ?.03.1939