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Шупта Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Около ?.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Шупта Михаил Васильевич

Мать: Шупта Неизвестно

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Шупта Василий Иванович

Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна

Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна

Упоминание
Около 1928
Пришли раскулачивать, ночью отвел скот, телеги, имущество всё своё в колхоз сдал. Сел на первый поезд который на станции отходил (с дочерью Анной) до Тбилиси. А в Тбилиси их уже ждали, попал к Нквд со... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винько Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шупта Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупта Анна Михайловна

Смерть
Около ?.03.1939
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