(Горохов) Евгения Михайловна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения20.03.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самодуров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самодуров Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно