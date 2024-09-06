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(Горохов) Евгения Михайловна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

20.03.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1939 г.р.
1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1943

Отец: Горохов Михаил Артемьевич

Мать: Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодуров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самодуров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самодуров Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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