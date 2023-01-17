Давыдов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Степан Иванович

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Место рождения

Черниговская обл., Украина

Дата рождения

01.01.1777

Дата смерти

22.05.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1814 по 1825
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.05.1825
Москва, город федерального значения Москва
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