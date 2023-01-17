Давыдов Степан Иванович
Место рожденияЧерниговская обл., Украина
Дата рождения01.01.1777
Дата смерти22.05.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1814 по 1825
Место жительства
По 1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.05.1825