Суворов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Владимир Васильевич

Суворов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

24.03.1947

Дата смерти

11.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1920 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

1971 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1947

Отец: не указан

Мать: Суворова Галина Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.07.1971

Сын: Суворов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1974

Дочь: Швец Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Надежда Николаевна

Смерть
11.05.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close