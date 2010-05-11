Суворов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1947
Дата смерти11.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.07.1971
Сын: Суворов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1974
Дочь: Швец Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2010