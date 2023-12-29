Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеснок Иван

Мать: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петренко) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Григорий

Смерть
Неизвестно

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