Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Петренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Петренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петренко) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петренко Григорий
Смерть
Неизвестно