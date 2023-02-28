Кашина (Тырышкина) Дарья Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1837
Бракосочетание
29.10.1856
Муж: Кашин Яков Фёдорович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1857
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
03.09.1858
Дочь: Ефремова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1863
Дочь: Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
02.03.1864
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
05.04.1865
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1868
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
25.04.1869
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
28.11.1871
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
28.11.1871
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
27.10.1874
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
11.05.1878
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович
Смерть
Неизвестно