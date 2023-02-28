Кашина (Тырышкина) Дарья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Тырышкина) Дарья Дорофеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.03.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1837

Отец: Тырышкин Дорофей Игнатьевич

Мать: Кашина Варвара Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1856

Муж: Кашин Яков Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1857

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1858

Дочь: Ефремова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1863

Дочь: Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1864

Сын: Кашин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1865

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1868

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1869

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1871

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1871

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Кашин Никандр Яковлевич

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1878

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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