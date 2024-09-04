Барановский Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1980
Сын: Барановский Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
Неизвестно