Барановский Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
25.12.1980

Сын: Барановский Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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