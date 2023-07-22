Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Надеева Василиса (Васса) Степановна
Надеева Василиса (Васса) Степановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1912
Пол
Женский
Отец
Надеев Степан Михайлович
Около 1880 г.р.
Мать
Надеева Агриппина Тимофеевна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1912
Отец:
Надеев Степан Михайлович
Мать:
Надеева Агриппина Тимофеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия