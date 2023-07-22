Надеева Василиса (Васса) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Василиса (Васса) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1912

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1912

Отец: Надеев Степан Михайлович

Мать: Надеева Агриппина Тимофеевна

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