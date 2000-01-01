Трегубов Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Петр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегубов Петр

Мать: Трегубова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трегубов Иван Петров

Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Афонасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Татьяна Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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