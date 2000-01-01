Трегубов Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трегубов Петр
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Трегубов Иван Петров
Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно