Подуфалов Леонид Акимович
Место рождениясело Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1931
Отец: Подуфалов Аким
Мать: Подуфалова Анна
село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Рождение ребёнка
14.03.1959
Сын: Подуфалов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Подуфалова Ольга Саввовна
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег Леонидович
Мать ребёнка: Подуфалова Ольга Саввовна
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Около 1974
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина