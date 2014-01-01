Подуфалов Леонид Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подуфалов Леонид Акимович

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Место рождения

село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Подуфалов Аким

Мать: Подуфалова Анна

село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Рождение ребёнка
14.03.1959

Сын: Подуфалов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Подуфалова Ольга Саввовна

село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подуфалова Ольга Саввовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег Леонидович

Мать ребёнка: Подуфалова Ольга Саввовна

село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Около 1974
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
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