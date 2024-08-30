Поликарп Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти08.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Марк Николаевич
Мать: Марья Никифоровна
Бракосочетание
21.01.1868
Жена: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.
Дочь: Агрипина Поликарповна
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
05.05.1872
Дочь: Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.
Дочь: Епистимья Поликарповна
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.
Сын: Кокорев Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Рождение ребёнка
17.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична
Смерть
08.01.1913 ст.