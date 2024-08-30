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Поликарп Маркович

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

08.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Марк Николаевич

Мать: Марья Никифоровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
21.01.1868

Жена: Епистимия Кузьминична

Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.

Дочь: Агрипина Поликарповна

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1872

Дочь: Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.

Дочь: Епистимья Поликарповна

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Сын: Кокорев Алексей Поликарпович

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1881 ст.

Сын: Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Епистимия Кузьминична

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
08.01.1913 ст.
Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

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