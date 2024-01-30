Толстова Надежда Константиновна
Место рожденияГород Алма- Ата Казахская ССР
Дата рождения27.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956
Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1977
Сын: Иванченко Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Иванченко Леонид Иванович
Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
23.01.1987
Сын: Иванченко Артем Леонидович
Отец ребёнка: Иванченко Леонид Иванович
Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно