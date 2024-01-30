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Толстова Надежда Константиновна

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Место рождения

Город Алма- Ата Казахская ССР

Дата рождения

27.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956

Отец: Толстов Константин Николаевич

Мать: Толстова Антонина Андреевна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1977

Сын: Иванченко Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Иванченко Леонид Иванович

Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
23.01.1987

Сын: Иванченко Артем Леонидович

Отец ребёнка: Иванченко Леонид Иванович

Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Леонид Иванович

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