Бондаренко (Коломиец) Екатерина Владимировна . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Коломиец) Екатерина Владимировна .

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Место рождения

г . Чехов . Московская Обл .

Дата рождения

20.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1991

Отец: Коломиец Владимир Васильевич .

Мать: Коломиец Светлана Владимировна .

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Юрий Юрьевич .

Рождение ребёнка
30.07.2012

Дочь: Бондаренко Виктория Юрьевна .

Отец ребёнка: Бондаренко Юрий Юрьевич .

Рождение ребёнка
04.07.2015

Сын: Бондаренко Денис Юрьевич .

Отец ребёнка: Бондаренко Юрий Юрьевич .

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