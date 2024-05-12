Бондаренко (Коломиец) Екатерина Владимировна .
Место рожденияг . Чехов . Московская Обл .
Дата рождения20.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.2012
Дочь: Бондаренко Виктория Юрьевна .
Отец ребёнка: Бондаренко Юрий Юрьевич .
Рождение ребёнка
04.07.2015
Сын: Бондаренко Денис Юрьевич .
Отец ребёнка: Бондаренко Юрий Юрьевич .