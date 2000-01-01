Новиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Сергей
Мать: Новикова Прасковья
Рождение ребёнка
1953
д. Липицы Мещовского района Калужской области
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Варвара
Смерть
Неизвестно