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Толстова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1734 и 1738

Дата смерти

Между 1770 и 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1724 и 1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1750 и 1754

Муж: Толстов Василий Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Толстов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Толстов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Толстов Ефим (Евпл) Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1770 и 1775
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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