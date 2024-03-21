Толстова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1734 и 1738
Дата смертиМежду 1770 и 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1750 и 1754
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Толстов Ефим (Евпл) Васильевич
Отец ребёнка: Толстов Василий Васильевич
Смерть
Между 1770 и 1775