Кошелева (Карманова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Карманова) Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1906

Дата смерти

16.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906

Отец: Карманов Феодор Антонов

Мать: Карманова Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1933

Дочь: Голованова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кошелев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1938

Сын: Кошелев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1940

Дочь: Полозова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.07.1942

Дочь: Тараненко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич

Смерть
16.09.1982
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