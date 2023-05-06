Кошелева (Карманова) Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1906
Дата смерти16.09.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906
Отец: Карманов Феодор Антонов
Мать: Карманова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1933
Дочь: Голованова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кошелев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1938
Сын: Кошелев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1940
Дочь: Полозова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.07.1942
Дочь: Тараненко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кошелев Николай Васильевич
Смерть
16.09.1982