Штейзель (Шевалье) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти16.06.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шевалье Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бек (Штезель) Ева Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герцог (Штезель) Каролина Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Бракосочетание
30.01.1901
Рождение ребёнка
30.12.1901
Дочь: (Штезель) Геновева Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: (Штезель) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
09.02.1908
Дочь: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
07.08.1910
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
23.06.1912
Дочь: Массон (Штезель) Моника Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Бадер (Штезель) Паулина Петровна
Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович
Смерть
16.06.1964