Штейзель (Шевалье) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейзель (Шевалье) Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

16.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шевалье Петр

Мать: Шевалье (Фрауденбергер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бек (Штезель) Ева Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герцог (Штезель) Каролина Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Бракосочетание
30.01.1901

Муж: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: (Штезель) Геновева Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: (Штезель) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Штейзель (Штезель) Петер

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
23.06.1912

Дочь: Массон (Штезель) Моника Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Бадер (Штезель) Паулина Петровна

Отец ребёнка: Штейзель Петр Иоганнесович

Смерть
16.06.1964

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