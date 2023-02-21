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Тюрин Андрей Николаевич
Тюрин Андрей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1971
Пол
Мужской
Отец
Тюрин Николай Егорович
1939 г.р.
Мать
Тюрина (Герасименко) Валентина Григорьевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1971
Отец:
Тюрин Николай Егорович
Мать:
Тюрина Валентина Григорьевна
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