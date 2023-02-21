Тюрин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1971

Отец: Тюрин Николай Егорович

Мать: Тюрина Валентина Григорьевна

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