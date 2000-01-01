Гоголев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гоголев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Гоголева Зоя Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гоголева Зоя Павловна
Смерть
Неизвестно