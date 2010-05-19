Ларин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1935
Дата смерти19.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935
Отец: Ларин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
29.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларина Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область