Ларин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1935

Дата смерти

19.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935

Отец: Ларин Михаил Фёдорович

Мать: Ларина Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Елизавета Васильевна

Смерть
19.05.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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