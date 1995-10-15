Жуков Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Гарбуз Елизавета

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Манке Анна

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Тимофеева Олимпиада

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.1916

Дочь: Большева Мария

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна

с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.03.1923

Дочь: Власюк Лидия

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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