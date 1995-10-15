Жуков Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Гарбуз Елизавета
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Манке Анна
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Тимофеева Олимпиада
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.06.1916
Дочь: Большева Мария
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна
с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.03.1923
Дочь: Власюк Лидия
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно