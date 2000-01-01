Херт (Hert) Вендель (Wendel)
Место рожденияЛембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения15.05.1642 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1642 ст.
Отец: Херт Якоб
Мать: Клейн Друзилла
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
09.02.1663 ст.
Жена: Шерер Анна Катарина
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.08.1665 ст.
Сын: Херт Ганс Петер
Мать ребёнка: Шерер Анна Катарина
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно