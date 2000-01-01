Херт (Hert) Вендель (Wendel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХерт (Hert) Вендель (Wendel)

Херт (Hert) Вендель (Wendel)

avatar

Место рождения

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

15.05.1642 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1642 ст.

Отец: Херт Якоб

Мать: Клейн Друзилла

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
09.02.1663 ст.

Жена: Шерер Анна Катарина

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.08.1665 ст.

Сын: Херт Ганс Петер

Мать ребёнка: Шерер Анна Катарина

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close