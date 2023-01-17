Сафиуллин Ахмадзаки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафиуллин Ахмадзаки

Сафиуллин Ахмадзаки

avatar

Место рождения

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1896

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close