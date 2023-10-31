Резанова Ефросинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1770 ст.
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1779
Дочь: Кокорина Марфа Тихонова
Отец ребёнка: Резанов Тихон Елисеев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Резанова Катерина Тихонова
Отец ребёнка: Резанов Тихон Елисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно