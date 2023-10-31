Резанова Ефросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова Ефросинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1770 ст.

Муж: Резанов Тихон Елисеев

Рождение ребёнка
Между 1775 и 1779

Дочь: Кокорина Марфа Тихонова

Отец ребёнка: Резанов Тихон Елисеев

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Резанова Катерина Тихонова

Отец ребёнка: Резанов Тихон Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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