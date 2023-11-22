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Скобелин Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобелина Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобелина Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобелина Анна Александровна

Смерть
?.07.1942
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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