Скобелин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скобелина Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скобелина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1942
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно