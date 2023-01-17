Кузнецова (Хрипунова) Галина Сарпионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1974
Рождение ребёнка
12.10.1978
Сын: Кузнецов Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1984
Дочь: Калинина Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Александрович