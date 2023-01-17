Кузнецова (Хрипунова) Галина Сарпионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Хрипунова) Галина Сарпионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1974

Муж: Кузнецов Анатолий Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1978

Сын: Кузнецов Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1984

Дочь: Калинина Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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