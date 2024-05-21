Базлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вторушин Анатолий
Рождение ребёнка
01.10.1952
Рождение ребёнка
22.02.1958
Смерть
15.06.1987