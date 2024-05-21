Базлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вторушин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вторушин Анатолий

Рождение ребёнка
01.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вторушин Анатолий

Рождение ребёнка
22.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вторушин Анатолий

Смерть
15.06.1987

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