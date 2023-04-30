Солодовников Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1975

Отец: Солодовников Сергей Геннадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1995

Дочь: Воротникова Виктория ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Солодовникова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.2005

Дочь: Солодовникова Валерия ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Солодовникова Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Лариса Николаевна

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