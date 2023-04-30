Солодовников Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1975
Отец: Солодовников Сергей Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1995
Дочь: Воротникова Виктория ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Солодовникова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.2005
Дочь: Солодовникова Валерия ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Солодовникова Лариса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно