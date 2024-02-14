Ainetdin Hayder
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1920
Дата смерти09.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920
Отец: Ainetdin Meyletdin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1945
Дочь: (Ainetdin) Rauza
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.1979