Ainetdin Hayder — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainetdin Hayder

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1920

Дата смерти

09.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920

Отец: Ainetdin Meyletdin

Мать: Ainetdin (Taülihan) Fereha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1945

Дочь: (Ainetdin) Rauza

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.1979

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