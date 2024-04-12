Петров Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Петров Иван Романов
Мать: Петрова Маремьяна
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Петрова (конева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петров Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: Петрова (конева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Петрова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария
Смерть
Неизвестно