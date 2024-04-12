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Петров Тимофей Иванович

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Петров Иван Романов

Мать: Петрова Маремьяна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1878

Жена: Петрова (конева) Дарья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Петрова (конева) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: Петрова (конева) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Петров Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Петрова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария

Смерть
Неизвестно
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