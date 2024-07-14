Сгибнев Александр Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сгибнев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сгибнев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
03.07.1929

Дочь: Пухова Сгибнева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Сгибнев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
24.01.1936

Сын: Сгибнев Иван Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
07.05.1937

Сын: Сгибнев Василий Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: Бескаева Сгибнева Анна (Нюся) Александровна

Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

с. Владимировка Варненский район Челябинская область
Смерть
1942
г. Карталы Челябинская область

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