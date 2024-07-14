Сгибнев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сгибнев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1929
Дочь: Пухова Сгибнева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Сгибнев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
24.01.1936
Сын: Сгибнев Иван Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
с. Владимировна Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
07.05.1937
Сын: Сгибнев Василий Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
с. Владимировка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: Бескаева Сгибнева Анна (Нюся) Александровна
Мать ребёнка: Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
с. Владимировка Варненский район Челябинская область
Смерть
1942
г. Карталы Челябинская область