Яркина Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркина Варвара Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яркин Егор Андреевич

Мать: Яркина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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