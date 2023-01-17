Яркина Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яркин Егор Андреевич
Мать: Яркина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область